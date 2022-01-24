شكرا لقرائتكم خبر عن .. ويرعى توقيع مشروع «النقل العام بالحافلات» في الدمام والقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أهمية التكامل بين الجهات المعنية في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتساهم في تطور الخدمات المقدمة.

وقال سموه، خلال رعايته توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام، ومحافظة القطيف، ووقّعه أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، والرئيس التنفيذي لشركة سابتكو م. خالد الحقيل، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح: «في ظل هذا العهد الزاهر نشهد ولله الحمد تدشين مشاريع خدمية ترفع من جودة الحياة، ومشروع النقل العام داخل حاضرة الدمام ومحافظة القطيف من المشاريع الهامة التي تساهم في تطوير جوانب عديدة وتساهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين».

وأوضح أمين الشرقية أن مشاريع النقل العام تسهم في تغيير نمط الحياة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دور هذه المشاريع في تطوير البنية الاقتصادية في المنطقة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها.

من ناحيته، قال رئيس الهيئة العامة للنقل د. رميح الرميح: إن مشروع النقل العام بالحافلات بالمنطقة الشرقية، أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في زيادة حصة النقل العام بالمملكة إلى 15 بالمائة في 2030، ودور الهيئة العامة للنقل في توفير خدمات النقل في جميع مناطق ومدن المملكة، وبخيارات تُتيح سهولة وسرعة التنقل للمستفيدين، إضافةً إلى التشجيع على استخدام وسائل النقل العام.

وأضاف: تعمل الهيئة، وبالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، على تهيئة وتوفير هذا المشروع بـ 8 مسارات ترددية بمسافة إجمالية تبلغ 453 كيلو مترا، و212 محطة توقف، ويتضمن كذلك 85 حافلة لنقل الركاب، وسيسهم مشروع النقل بالحافلات في المنطقة الشرقية في الحد من آثار التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة.

فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابتكو م. خالد الحقيل أهمية مشروع النقل العام داخل حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، التي تعد من المدن الحيوية في المنطقة، مضيفًا: سيساعد هذا المشروع على تخفيف الاختناقات المرورية وتنظيم حركة النقل.

وتابع الحقيل أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لتوسع المملكة في تقديم خدمات النقل العام بشبكة ربط تغطي جميع مدنها؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م، مؤكدًا جاهزية أسطول سابتكو لتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة والسلامة وبمتابعة على مدار الساعة من مركز مراقبة الأسطول.

واختتم الحقيل بشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير على ثقتهم بسابتكو، كونها الناقل البري الوطني الأول بالمملكة وبخبرة تمتد لأكثر من 44 عامًا.

وتمت دراسة المشروع بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وأمانة المنطقة الشرقية؛ ليخدم حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وبناءً على مخرجات الدراسة، تم اقتراح عدة مسارات تحتوي على عدة مكونات وتختلف اعتمادًا على المسار من حيث الطول وعدد الحافلات وزمن التقاطر، وذلك بناءً على متطلبات الكثافة السكانية والنطاق العمراني والجغرافي، ومناقشة الأسس والاعتبارات التصميمية التي تم بموجبها إعداد المخطط العام لمسارات خطوط الحافلات وتوزيعها ضمن مناطق وشوارع الحاضرة ومحافظة القطيف.

8 مسارات ترددية و212 محطة توقف و85 حافلة لنقل الركاب