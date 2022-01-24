شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشيد بجهود «الشؤون البلدية» في تسهيل حياة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالجهود التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في التنمية الحضرية، وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين.

وقال سموه، خلال استقباله وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس: «من دواعي السرور أن نلتقي معالي الوزير خلال أيام قليلة في مناسبتين وموقعين مختلفين من أجل تدشين مشاريع خير وبركة في هذه المنطقة».

من جهته، ثمّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدعم الذي تحظى به أعمال الوزارة في المنطقة، والتسهيلات التي يقدمها سمو أمير المنطقة الشرقية، من أجل تنفيذ مشاريع مؤثرة ومفيدة وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.