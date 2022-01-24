شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة «نسق» لإدارة أعمال البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة منطقة نجران بالشراكة مع وكالتي التراخيص والامتثال، والتحول الرقمي والمدن الذكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أمس، منصة خدمات «نسق» أعمال البنية التحتية، وذلك بمقر الأمانة.

وأوضح أمين المنطقة م. عبدالله دلبوح أن المنصة تهدف لتلبية احتياج منطقة نجران وإدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد وتطبيق اللوائح وضمان الجودة لخدمات إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات وعرض مؤشرات أداء التقارير لأصحاب القرار والمختصين وتحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

وبيّن أن أمانة المنطقة تعدّ من أوائل الأمانات في تطبيق إصدار تصاريح الحفريات الإلكترونية، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات البلدية وتيسيرها للمستفيدين.