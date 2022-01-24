شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليون زائر لمنصات مجلس المسؤولية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية خلال عام 2021، أكثر من 7.514.275 زائرا على منصاته الإعلامية، عبر أكثر من 2436 منشورا إعلاميا، شمل أكثر من 854 تصميما بقيمة اقتصادية تطوعية تجاوزت 2.187.243 ريالا.

وأكدت الأمين العام للمجلس لولوة الشمري، أن جهود المجلس الإعلامية شملت مشاريع عدة، أبرزها نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وأبصر، وتواصل، وفريق زاجل الإعلامي التطوعي، وهو ما ساهم بشكل كبير في تحقيق الرسالة السامية للمجلس من خلال الهدف الإستراتيجي تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية في القطاعات الثلاثة ومؤسسات المجتمع المدني، بشراكة تكاملية للمساهمة في تمكين المسؤولية الاجتماعية ورفع مؤشر الأداء السعودي في التنمية المستدامة، تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وبينت «الشمري» أن المجلس نشر أكثر من 811 تغريدة عبر «تويتر»، وحقق الموقع الإلكتروني أكثر من 40.265 زائرا، إضافة إلى أكثر من 296.000 مشاهد للأخبار الصحفية المنشورة، كما شارك المجلس في المساهمة بالتوعوية الصحية جراء جائحة كورونا بالشراكة مع الجهات المختصة.