شكرا لقرائتكم خبر عن 28657 مخالفة للإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، عن 28.657 مخالفة، بمناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 13 - 19/6/1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 7979 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ 4443، والشرقية بـ 3582، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2788، ومنطقة القصيم بـ 2037، ومنطقة حائل بـ 1496، ومنطقة جازان بـ 1306 مخالفات، ومنطقة الجوف بـ 1205، ثم منطقة تبوك بـ 996، ومنطقة الباحة بـ 813، ومنطقة عسير بـ 738، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ 737، ومنطقة نجران بـ 537 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.