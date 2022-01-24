شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف مبادرات التوعية الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يُواصل تجمع المدينة المنورة الصحي جولاته التوعوية الصحية الميدانية، للتوعية بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأبان التجمع أنه قام بالعديد من الجولات الميدانية في المقاهي والمطاعم والحدائق وأسواق النفع العام، لتوعية المجتمع وحثهم على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والحصول على الجرعة المعززة التنشيطية للمناعة، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي، إضافة إلى تزويدهم بنشرات التوعية الصحية، مع شرح آلية تطبيقها وأهمية الوقاية في ذلك.

وأكد تجمع المدينة المنورة الصحي على مواصلة الجولات الميدانية خلال الأيام المقبلة بعدد من المواقع، وإطلاق عدد من المبادرات التوعوية، إضافةً للتوعية الصحية عبر كافة المنصات الاجتماعية والإعلامية.