شكرا لقرائتكم خبر عن تدخل جراحي يعيد المشي والنطق لـ«خمسيني» بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق جراحة المخ والأعصاب في مستشفى الملك فهد بالهفوف في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم دماغي ضخم لمريض في العقد الخامس من العمر.

وأوضح تجمع محافظة الأحساء الصحي أن المريض كان يعاني من نوبات تشنج مع ضعف شديد في الجهة اليمنى وعدم القدرة على الكلام، وأدخل للمستشفى وأعطي علاجات نوبات الصرع، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة، تبين وجود ورم سحائي ضاغط على منطقة الحركة والكلام ومجاور لأوعية دموية رئيسية في الدماغ.

وأضاف التجمع أن الفريق الطبي قرر إجراء عملية للمريض، والتي تعد من العمليات المعقدة وتتطلب مجهودا مضاعفا ودقة شديدة، لإزالة الورم مع الحفاظ على الأوعية الدموية ومنطقتي الكلام والحركة للمريض، وبفضل من الله تعالى تكللت العملية بالنجاح واستعاد المريض قدرته على الكلام والمشي، ويستعد للخروج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وتماثله للشفاء.