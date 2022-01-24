شكرا لقرائتكم خبر عن 7400 جولة تغلق 10 منشآت في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 7.459 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 524 مخالفة، وإغلاق 10 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا ، وتطبيق «توكلنا»، وكذلك عدم التقيد بالاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية، والحملات التوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، بهدف التأكد من التزام هذه المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، وكذلك استمرار تفعيل مبادرة «ممتثل» بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة أنها تعمل على تعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة.