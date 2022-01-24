شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا داعي لفحص المحصن المخالط دون ظهور أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اللقاحات ساهمت في تخفيض «الحرجة»

الحجر يلزم غير متلقي الجرعات حال المخالطة

«التنشيطية» بعد تعافي المصاب بـ 3 أشهر

4535 إصابة مؤكدة.. و5072 متعافيا

أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة د. محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات، وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية والتقيد بها.

تلقي اللقاحات

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، أمس: نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها، مشيرا إلى أن هناك أمرين مهمين عند المخالطة لأشخاص لديهم إصابة في الأيام الماضية وهما أن الفحص يكون عند وجود الأعراض، سواء في المنزل أو عيادات تأكد، والحجر يلزم الشخص المخالط وهو غير محصّن على أن يقوم بالفحص بعد اليوم الرابع أو الخامس.

الجرعة التنشيطية

وأفاد بأن عيادات «تطمن» لمن لديهم أعراض ووعكة صحية، مشيرًا إلى أن المحصنين بجرعتين عند حدوث الإصابة، يمكنهم الحصول مباشرة على الجرعة التنشيطية بعد التعافي إذا مرت 3 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية.

عدد الجرعاتوأبان أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة بلغ أكثر من 55 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 25.5 مليون شخص، مؤكدًا أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.

وقال إن العالم لا يزال يشهد تسجيلا ورصدا للحالات اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابقا وتصاعدا لتقديم اللقاحات.

مستجدات الفيروس

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 4535 إصابة مؤكدة، وتعافي 5072 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 655 حالة. وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 652354 حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 599834 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات في المملكة 8920، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين.

ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.