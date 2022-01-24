شكرا لقرائتكم خبر عن كرنفالات احتفالية بمدارس الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عاد 128053 طالبا وطالبة ابتدائي ورياض أطفال في محافظة الأحساء إلى مقاعدهم الدراسية حضورياً صباح أمس، في 527 مدرسة وروضة أطفال موزعة على مدن وقرى وهجر المحافظة بعد غياب لعامين عن محاضنهم التعليمية وسط أجواء احتفالية مبهجة واستعدادات مكثفة طبقت خلالها كل الاحترازات الصحية. وطمأن العيسي الطلبة وأولياء أمورهم، بأن وزارة التعليم وفرت مخصصات مالية وتجهيزات صحية شاملة، لضمان العودة الآمنة، التي تشمل كل متطلبات الأمن الصحي، وفقاً لما وضعته «وقاية» من اشتراطات وبروتوكولات تضمن توفير أعلى سبل الوقاية الصحية الآمنة. وأعرب عن سعادته الغامرة بما وجده ميدانياً من عمل رائع واستعدادات من مديري المدارس ووجه شكره لهم. وشهدت العودة تنفيذ المدارس لكرنفالات احتفالية متنوعة مع تطبيق الاحترازات الصحية، التي تضمن التباعد الجسدي، حيث تضمنت إقامة مسابقات، وألعاب حركية، وزعت خلالها الهدايا والجوائز.