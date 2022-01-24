شكرا لقرائتكم خبر عن برامج إرشاد وتوجيه وخطط إشرافية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، ميدانيا على سير العمليات التعليمية في مدارس المنطقة الشرقية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في عدة مدارس، أمس الأحد، وتابع العتيبي تنفيذ برامج التهيئة النفسية والإرشادية لنحو 300 ألف طالب وطالبة من طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وفقا للأدلة التشغيلية وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجه العتيبي الإدارات المعنية ومكاتب التعليم في المحافظات كافة، بمتابعة انتظام الدراسة حضوريا منذ يومها الأول لتلك المراحل، وتطبيق التدابير المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة «وقاية».

من جانبه، قال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية، سعيد الباحص: إن إدارة التعليم شكلت لجانا إشرافية على مستوى الإدارة، ونحو 14 مكتب تعليم، لتنفيذ تلك الخطط الإشرافية في جميع المدارس ومتابعة سير التعليم وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والعمل بموجب الأدلة التشغيلية الوزارية. وأضاف: إن نسب العودة والالتزام من الطلاب والطالبات منذ اليوم الأول جاءت مبشرة، وكانت مدعومة ببرامج الاستقبال في المدارس والاستجابة المثالية، لافتا إلى الدور الحيوي لمديري مدارس البنين والبنات والمعلمين والمعلمات، الذين قدموا نموذجا مشرفا في التعامل مع الأحداث.