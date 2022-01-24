شكرا لقرائتكم خبر عن .. وسلاسة مرورية بطرق وتقاطعات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت شوارع المنطقة الشرقية، مع بداية العودة الحضورية لطلاب وطالبات المدارس، أمس، سلاسة مرورية، منذ ساعات الصباح الباكر وحتى خروج الطلبة مساء من مدارسهم.

وانتشرت، منذ ساعات الصباح الباكر، أمس، دوريات المرور، بالمدن والميادين الرئيسية كافة، وبالتقاطعات وأمام المدارس والجامعات لضبط وتنظيم حركة السير.

وشهدت الشوارع حركة مرور طبيعية، مع كثافات محدودة، خلال عودة الطلاب والطالبات والموظفين من مدارسهم وأعمالهم، تمكن رجال المرور من تسييرها، فيما لم تشهد الشوارع أي معوقات.