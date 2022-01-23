شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: إصابتان طفيفتان لمقيميَن من بنغلاديش والسودان بأحد المسارحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، وقوع إصابتين طفيفتين لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية بأحد المسارحة، وأضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية.

وقال "التحالف" إن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأعلن "التحالف" اليوم رصد اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان، مبينا أنها المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.