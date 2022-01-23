شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تحالف دعم الشرعية باليمن، اعتراض وتدمير مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية.

وقال "التحالف" إن التصعيد الحوثي يستهدف المدنيين باستخدام الصواريخ الباليستية، ونتابع بقية المسيرات المفخخة التي انطلقت من محافظة الجوف اليمنية.

ورصد "التحالف" اليوم، اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان، وأوضح أنها المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.