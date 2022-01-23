التزام بالاحترازات وأقنعة شفافة و3 مسارات بالألوان

مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية إلى فصول الدراسة حضوريًا أمس، رصدت «دوت الخليج» التزام المدارس والطالبات في المرحلة الابتدائية، بتطبيق الاحترازات وتجهيز الطالبات للعوده الحضورية.

شرح وتعليم

ورحبت المعلمات بالطالبات، وركزن على الاحترازات الوقائية التي طبقت من قبل وزارة التعليم، حيث تم وضع ثلاثة الوان لكل مسار صف دراسي، ووجود معلمة تقيس درجة الحرارة وجود كمامات ومعقمات، أيضًا الاهتمام بدورات المياه من خلال وضع معقمات ومطهرات، والاستمرار في التعقيم وتحفيز الطالبات بالتعايش مع هذا النمط، وذلك عن طريق توزيع كمامات ومعقمات، ووفرت العديد من المدارس أقنعة شفافة ليسهل للمعلمات الشرح، وتعليم النطق الصحيح خاصة للصفوف الأولية، مع تعليق الإرشادات التي تخص الاحترازات في جميع أنحاء المدرسة.

لوازم طبية

وقالت مديرة الابتدائية 47 نوال عبدالعزيز الفوزان: اتبعنا الإرشادات الاحترازية، وهي دليل الوقاية من وزارة الصحة ووزارة التعليم، وتطبيق التباعد، كما تم توفير جميع اللوازم الطبية اللازمة، وتهوية الفصول، مشيرة إلى أن اليوم الأول ممتع وكأنه يوم عيد، والطالبات كن متفهمات للاحترازات، وذكرت أن البيئة الاجتماعية وهم أهالي الطالبات، هيأوا أبناءهم لهذا الحضور، فقامت الطالبات بالفعل بالتباعد ولبس الكمامة.

إداري وتعليمي

بدورها قالت المعلمة طيبة الغانم: «يوم الخميس قمنا بتوعية الطالبات، عن الحضور وعن الإرشادات وحرصنا على إخبارهن بارتداء الكمامة، وإحضار المعقم و التباعد، وقمنا بإخبارهن بمعنى الشريط اللاصق الملون الموجود بأرضية المدرسة، فاللون الأزرق مثلا للصف الأول يقوم بإرشاد الطالبة وصولاً إلى فصلها الدراسي».

وأكدت الغانم أن الجميع من طاقم إداري أو تعليمي أو طالبات، قاموا بارتداء الكمامة، وتم تطبيق التباعد بين كل طاولة وأخرى، والطالبات تم تقسيمهن إلى مجموعتين أ و ب أو A, B، مضيفة أن أي طالبة تشعر بارتفاع الحرارة، أو أي أعراض أخرى تذهب إلى العيادة المخصصة، كذلك تتم تهوية الفصول، قبل حضور الطالبات وتعقيمها وترتيبها.