وقال: إن هذه المشاريع التنموية التي تسهم في جودة حياة المواطن والمقيم تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ولها أثر بالغ على تطور المنطقة ورقيها.
وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن مشروع وسط العوامية يعتبر إحياء للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة، وتم تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية، كما تم مراعاة أنسنة المدن وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية يدشن جزيرة أسماك القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.