أمير الشرقية يدشن جزيرة أسماك القطيف

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، أمس، مشروع جزيرة الأسماك بمحافظة القطيف ومشروع تشغيل وسط العوامية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وقال: إن هذه المشاريع التنموية التي تسهم في جودة حياة المواطن والمقيم تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة -حفظها الله- وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030، ولها أثر بالغ على تطور المنطقة ورقيها.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن مشروع وسط العوامية يعتبر إحياء للتراث الأصيل وفن العمارة المتقنة في المنطقة، وتم تهيئة بيئة المشروع ليتضمن العديد من الأنشطة التجارية والثقافية والتراثية، كما تم مراعاة أنسنة المدن وتوفير مناطق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.