نسق في أمانة نجران

أطلقت أمانة منطقة نجران، بالشراكة مع وكالتي التراخيص والامتثال، والتحول الرقمي والمدن الذكية في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، منصة خدمات «نسق» لأعمال البنية التحتية، وذلك في مقر الأمانة بمنطقة نجران.

وأوضح أمين المنطقة، المهندس عبدالله عائض دلبوح، أن المنصة تهدف لتلبية احتياج نجران، وإدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد، وتطبيق اللوائح، ‏وضمان جودة خدمات: إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات، وعرض مؤشرات أداء التقارير ‏لأصحاب القرار والمختصين، ‏وتحسين تجربة المستفيد، بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته، ‏وتوفير الكثير من الوقت والجهد.