نسق في أمانة نجران

وأوضح أمين المنطقة، المهندس عبدالله عائض دلبوح، أن المنصة تهدف لتلبية احتياج نجران، وإدارة جميع عمليات التنسيق والمتابعة والاعتماد، وتطبيق اللوائح، وضمان جودة خدمات: إصدار وإغلاق وتعديل وإلغاء تصاريح الحفريات، وتسريع خدمات تصاريح الحفريات، وعرض مؤشرات أداء التقارير لأصحاب القرار والمختصين، وتحسين تجربة المستفيد، بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته، وتوفير الكثير من الوقت والجهد.
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