مدارس المجاردة تستقبل طلابها بالاحترازات والورد

استقبلت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمكتب تعليم المجاردة، اليوم، الطلاب والطالبات في أجواء احتفالية جميلة وبرامج توجيهية هادفة تحتوي كافة الطلاب، خاصة ممن لديهم سوء تكيف مع الجو المدرسي أو العودة الحضورية. وتابع مدير مكتب تعليم المجاردة الدكتور أحـمـد عوض الشهري استقبال الطلاب في زيارات المدارس الابتدائية، يصاحبه فريق عمل من وزارة الصحة للاطلاع على ما تقوم به المدارس من جهود لاستقبال الطلاب، وتعقيم المدارس وتوفير المعقمات والكمامات، والتأكيد على الطلاب بالتباعد وغسل اليدين وعدم التزاحم وارتداء الكمامة باستمرار.

من جانب آخر تابع محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح عودة طلاب المرحلة الابتدائية، وزار مدرسة ابن الأثير الابتدائية، والتقى فريق العمل بالمدرسة وأولياء الأمور والطلاب، وقام بتوزيع الورد للطلاب.