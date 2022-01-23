انتظام طلاب وطالبات ابتدائية ورياض نجران

انتظم أمس طلاب وطالبات المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في مدراس نجران، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات داخل المدراس، وتوفير كافة التجهيزات الخاصة بتنفيذ التدابير الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك ضمن الجهود التي قامت بها إدارة تعليم نجران لاستكمال تنفيذ خطط العودة الحضورية الآمنة، وتأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية. وبدأت مدراس منطقة نجران تطبيق برامج لاستقبال الطلاب والطالبات المستجدين، من خلال اللافتات الترحيبية والملصقات التوعوية، وكذلك النصائح والإرشادات الإشرافية لتفعيل تواصلهم مع عناصر المجتمع المدرسي، إضافة إلى تنظيم يومهم الدراسي وتأمينه صحيًا من وقت خروجهم من المنزل حتى عودتهم إليه، مرورًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحافلات والمسارات الطلابية في المدارس. فيما رحب أمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بعودة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، قائلا: «أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.. دوت الخليج كله يرحب بعودتكم الحضورية إلى صروح العلم والمعرفة، هنيئا لنا بوطن.. هنيئا لكم سبل التعلم في بيئة صحية آمنة، وكلنا ثقة بالتزامكم بتطبيق الإجراءات الوقائية من أجل سلامتكم، وبإسمكم نفخر بمعلمينا ومعلماتنا، وبأبطال الأمن والصحة.. مع أمنياتي لكم بالتوفيق».

وقال نائب أمير نجران الأمير تركي بن هذلول: «أبنائي الطلاب بناتي الطالبات في المرحلتين رياض الأطفال والابتدائية بمنطقة نجران ومحافظاتها أهنئكم بالعودة الحضورية إلى مدارسكم لاستكمال مسيرتكم التعليمية المشرفة، أنتم بناة الغد وجيل المستقبل.. أسأل الله أن يوفقكم وأن ييسر لكم سبل النجاح، ومواصلة مسيرة العلم والتعلم لتحقيق طموحاتكم وآمالكم، وخدمة وطننا الغالي».