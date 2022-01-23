أمير الشرقية يرعى مشروع النقل العام بالحافلات

شهد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح.

ووقع عقد المشروع كل من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لشركة سابتكو المهندس خالد بن عبدالله الحقيل. وأكد الأمير سعود بن نايف أهمية التكامل بين الجهات المعنية في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهم في تطور الخدمات المقدمة، عادًا مشروع النقل العام من أهم المشاريع التي تسهم في تطوير جوانب عديدة وتسهل من حياة المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن المشاريع الخدمية التي ترفع من جودة الحياة.

من جهته، أوضح الجبير أن مشاريع النقل العام تسهم في تغيير نمط الحياة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دور المشاريع في تطوير البنية الاقتصادية في المنطقة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها. فيما عدّ الدكتور الرميح المشروع أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في زيادة حصة النقل العام بالمملكة إلى 15% في 2030، ودور الهيئة العامة للنقل في توفير خدمات النقل في جميع مناطق ومدن المملكة، بخيارات تُتيح سهولة وسرعة التنقل للمستفيدين، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أمانة المنطقة على تهيئة وتوفير هذا المشروع بـ (8) مسارات ترددية بمسافة إجمالية تبلغ 453 كيلومترًا، و212 محطة توقف، و85 حافلة لنقل الركاب، كما سيسهم المشروع في الحد من آثار التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة.