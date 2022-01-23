عودة 200 ألف طالب وطالبة بتعليم مكة

شكلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ثلاث لجان للمتابعة الميدانية والإشرافية للعودة الحضورية لمدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ تمثلت في لجنة إشرافية على مستوى الإدارة ولجنة تنفيذية على مستوى مكاتب للتعليم ولجنة تشغيلية في كل مدرسة. وجهزت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة مدارسها منذ وقت مبكر لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال بتجهيز 8500 فصل دراسي في 800 مدرسة، وإطلاق الهوية البصرية الموحدة في جميع المدارس تحت شعار «عودة آمنة مبهجة»، مع تهيئة المدارس بمسارات ملونة في أرضياتها لتحرك الطلبة من وإلى الفصول بكل أمان وسلامة، كما تم تجهيز المدارس بالمعقمات والكمامات في كل فصل دراسي، إضافة لرسومات مبهجة وهدايا وملصقات وبطاقات تهنئة بالعودة، إضافة إلى تهيئة العيادات الطبية وغرف العزل لاستخدامها عند الحاجة.



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