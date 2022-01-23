284 مدرسة تستقبل طلاب الخرج

زار مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنين في محافظة الخرج، عبدالله بن عاقل الزايدي، مجموعة من المدارس مع انطلاق عودة المرحلة الابتدائية حضوريا. وأكد «الزايدي» تنفيذ توجيهات الوزارة، وكذلك العمل وفق الأدلة التشغيلية والإجرائية، ومتابعة أبنائنا الطلاب، والحرص على تقيدهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية، لحمايتهم. كذلك أكد على المعلمين متابعة المهارات الأساسية لأبنائنا الطلاب، ومعالجة الفاقد التعليمي، ووضع خطط خاصة بذلك. كما أكد الزايدي تنفيذ أسبوع «التهيئة الإرشادية» لأبنائنا الطلاب، ومتابعته من قِبل قسم التوجيه والإرشاد، وجعل من المدرسة مكانا مشوقا ومحببا لهم.

وسبق أن أعلن مدير التعليم بمحافظة الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، جاهزية جميع المدارس في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية. وبيّن أن 284 مدرسة وروضة جاهزة لاستقبال طلاب المدارس الابتدائية، الذين بلغ عددهم 16469 طالبا، بينما بلغ عدد الطالبات 19725 طالبة، ووصل عدد الدارسين في الروضات إلى 4515 طالبا وطالبة، و3767 طالبا مسند تدريسهم لمعلمات.