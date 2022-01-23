284 مدرسة تستقبل طلاب الخرج

وسبق أن أعلن مدير التعليم بمحافظة الخرج، الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، جاهزية جميع المدارس في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال للدراسة الحضورية. وبيّن أن 284 مدرسة وروضة جاهزة لاستقبال طلاب المدارس الابتدائية، الذين بلغ عددهم 16469 طالبا، بينما بلغ عدد الطالبات 19725 طالبة، ووصل عدد الدارسين في الروضات إلى 4515 طالبا وطالبة، و3767 طالبا مسند تدريسهم لمعلمات.
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