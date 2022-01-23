مدارس تستقبل طلابها بالهدايا والورود

شارك محافظ ينبع، سعد مرزوق السحيمي، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اليوم انطلاقة العودة الحضورية، بحضور مدير التعليم، سليم بن عبيان العطوي، وعدد من القيادات التعليمية.

وبدأت بـ«تعليم ينبع» عودة ما يقارب 38 ألف طالب وطالبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال لمقاعد الدراسة وفق الجداول التنظيمية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التربوية والتقنية والإرشادية، وتطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية، وتقديم للهدايا والورود.

وزار محافظ ينبع ابتدائية طارق بن زياد، مرحبًا بعودة الطلاب والطالبات لاستكمال رحلتهم التعليمية حضوريا، ومؤكدًا أن المدرسة بيئة تعليمية صحية آمنة للطلبة، وأهمية العودة الحضورية في تعزيز الجوانب والمهارات الاجتماعية للطلبة، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

ودشن مدير تعليم ينبع، خلال جولته التفقدية في عدد من مدارس التعليم بالمحافظة، فعاليات البرامج الترفيهية والتهيئة النفسية لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال، مبينًا أن إدارة التعليم استكملت جميع الترتيبات من أجل تهيئة بيئة مناسبة وآمنة لعودة الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وتوفير جميع الوسائل التربوية والتعليمية والتقنية اللازمة.