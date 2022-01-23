القبض على مواطن لنقله 4 مخالفين لنظام أمن الحدود

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة محافظة صبيا قبضت على مواطن لنقله في مركبته (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث أن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.