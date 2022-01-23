عودتكم حياة بتعليم النماص

استقبلت مدارس تعليم النماص، طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، في عودتهم الحضورية بعد انقطاع دام عامين، بسبب جائحة كورونا ، تحت شعار «عودتكم حياة».

وتأتي هذه العودة الحضورية بتعليم النماص، وسط جاهزية تامة من المدارس ورياض الأطفال، بمتابعة مباشرة من مدير تعليم النماص عمر الغامدي، من خلال أقسام الإدارة والمدارس، عبر اجتماعاته مع القيادات، والزيارات الميدانية للمدارس بجميع مرافقها، والوقوف على تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي، للعودة الحضورية للمدارس، وتنفيذ تجارب محاكية بمشاركة أولياء الأمور.

وأكّد مدير التعليم على تنفيذ المحاور الثلاثة، والتي تشمل التهيئة النفسية، وجاهزية المدارس وتطبيق الاجراءات الاحترازية، ‏كما عملت الإدارة بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي، بالوقوف على جاهزية الحافلات لرحلة تعليمية آمنة، وأيضا قام قسم المستودعات بترحيل المعقمات والكمامات، للمدارس ورياض الأطفال، في وقت سابق لتكون البداية آمنة وبجاهزية عالية.