القبض على 4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

" /> " /> تحدي الرمال وهداد الصقور في عروس الصحراء انطلقت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في نسخته الثالثة، بفعاليات متنوعة تهدف إلى إثراء الثقافة والفنون الشعبية بالمحافظة التي تلقب... شرورة: حسين الحامد شرورة: حسين الحامد 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

" /> " /> التزام بالاحترازات وأقنعة شفافة و3 مسارات بالألوان مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية إلى فصول الدراسة حضوريًا أمس، رصدت «دوت الخليج» التزام المدارس والطالبات في المرحلة الابتدائية، بتطبيق... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

هدايا وإرشادات لطلاب الابتدائي بعد نحو عامين من انقطاعهم عن المدارس، بسبب جائحة كورونا، عاد أمس طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، لمقاعد الدراسة... الرياض : خالد الحارثي الرياض : خالد الحارثي 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

صيانة دورية لرخام سطح الكعبة أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الصيانة... مكة المكرمة: دوت الخليج مكة المكرمة: دوت الخليج 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

مدارس المجاردة تستقبل طلابها بالاحترازات والورد استقبلت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمكتب تعليم المجاردة، اليوم، الطلاب والطالبات في أجواء احتفالية جميلة وبرامج توجيهية... أبها: محمد آل عمر أبها: محمد آل عمر 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

انتظام طلاب وطالبات ابتدائية ورياض نجران انتظم أمس طلاب وطالبات المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في مدراس نجران، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات داخل المدراس،... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 20 جمادى الآخرة 1443 هـ 20 جمادى الآخرة 1443 هـ

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