اخبار السعوديه

القبض على 4 أشخاص ارتكبوا حوادث جنائية

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تحدي الرمال وهداد الصقور في عروس الصحراء

انطلقت فعاليات مهرجان شرورة الشتوي في نسخته الثالثة، بفعاليات متنوعة تهدف إلى إثراء الثقافة والفنون الشعبية بالمحافظة التي تلقب...

f036970ff4.jpgشرورة: حسين الحامد
88bc6e96c7.jpg20 جمادى الآخرة 1443 هـ
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التزام بالاحترازات وأقنعة شفافة و3 مسارات بالألوان

مع عودة طلاب المرحلة الابتدائية إلى فصول الدراسة حضوريًا أمس، رصدت «دوت الخليج» التزام المدارس والطالبات في المرحلة الابتدائية، بتطبيق...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1443 هـ

هدايا وإرشادات لطلاب الابتدائي

بعد نحو عامين من انقطاعهم عن المدارس، بسبب جائحة ، عاد أمس طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، لمقاعد الدراسة...

icon-byline.pngالرياض : خالد الحارثي
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1443 هـ

صيانة دورية لرخام سطح الكعبة

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، الصيانة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: دوت الخليج
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1443 هـ

مدارس المجاردة تستقبل طلابها بالاحترازات والورد

استقبلت المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بمكتب تعليم المجاردة، اليوم، الطلاب والطالبات في أجواء احتفالية جميلة وبرامج توجيهية...

icon-byline.pngأبها: محمد آل عمر
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1443 هـ

انتظام طلاب وطالبات ابتدائية ورياض نجران

انتظم أمس طلاب وطالبات المراحل الابتدائية ورياض الأطفال في مدراس نجران، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات داخل المدراس،...

icon-byline.pngنجران: أحمد بالحارث
icon-clock.png20 جمادى الآخرة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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