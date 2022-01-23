بدء التقديم في الطب البشري لمرحلة البكالوريوس بفرنسا

وأوضحت الوزارة أن التقديم على مسار الاتفاقيات الصحية متاح حتى يوم الإثنين 31 يناير 2022، وذلك على رابط التقديم عبر بوابة "سفير".
وأكدت الوزارة على ضرورة توفر عدد من الاشتراطات والضوابط من حصول المتقدم على مرحلة البكالوريوس في الطب البشري، وألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عاماً، مع الانتهاء من سنة الامتياز، وألا يقل المعدل عن 3.50 من 5، و2.80 من 4، و70 من 100).
ودعت الوزارة الراغبين في التقديم ضرورة إرفاق عدد من المستندات، أبرزها: الهوية الوطنية، جواز السفر، شهادة البكالوريوس في الطب البشري، شهادة إتمام سنة الامتياز، معادلة الشهادة إن كانت من خارج المملكة، السجل الأكاديمي، سيرة ذاتية باللغة الإنجليزية، إضافةً إلى 3 خطابات توصية.
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