شكرا لقرائتكم خبر تلبية لدعوة ولي العهد.. رئيس وزراء تايلاند يزور المملكة الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم، وتلبية للدعوة الكريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، يسجل رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، زيارة رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وتأتي الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصا على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا. أهمية الزيارة





أولت الحكومة التايلاندية أهمية قصوى لتعزيز علاقاتها مع المملكة، وذلك لما تدركه من مكانة للسعودية عالميا وثقلها السياسي والاقتصادي دوليا



الحكومة التايلاندية أعربت عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلاند بين العامين 1989 و1990



حكومة تايلاند أكدت حرصها على بذل الجهود لحل القضايا المتعلقة بتلك الحوادث ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بها



المملكة رحبت بذلك، مع تمسكها بحقها في القضايا السابقة المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنون سعوديون على الأراضي التايلاندية قبل ثلاثة عقود



برز العديد من المؤشرات التي تدل على أن هذه الحوادث المؤسفة تقف وراءها قوى معروفة بتصديرها للإرهاب ومعاداة المملكة واستهدافها ومواطنيها دون احترام للقانون الدولي



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