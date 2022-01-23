شكرا لقرائتكم خبر 85 مليون عملية عبر منصة أبشر في عام 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» في عام 2021 الكثير من الإنجازات التي أسهمت في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار، وسهلت الوصول للخدمات المقدمة التي تجاوزت 330 خدمة آمنة، إضافة إلى الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة.

ونفذ المستفيدون من البوابة خلال عام 2021 أكثر من 85 مليون عملية، وإجراء أكثر من 271 عملية استعلامية، حيث يستفيد من المنصة أكثر من 23 مليون مستخدم، وتمكن الدعم الفني للمنصة من استقبال أكثر من 1.5 مليون مكالمة على مدى العام.

وفيما يتعلق بتسجيل الدخول على أبشر أفراد، فهناك أكثر من 1.5 مليار عملية، وأكثر من 50 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر أعمال، وأكثر من 1.3 مليون عملية تسجيل دخول إلى أبشر حكومة.

وتمكن القائمون على منصة أبشر من إطلاق 36 خدمة جديدة، إضافة إلى التوسع في تقديم خدمة المجيب الآلي «مسرور» للمستفيدين، وذلك بهدف حصولهم على الإجابة عن استفساراتهم في وقت أسرع.

وحتى يتمكن المستفيدون من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، تم إطلاق دليل أبشر أفراد التفاعلي، حيث قدم الدليل شروحات لأكثر من 300 خدمة.

ومن أبرز الخدمات التي تم تدشينها في عام 2021، كانت خدمة مزاد اللوحات الالكتروني، وخدمة المحفظة الرقمية، وتحتوي المحفظة على أكثر من 25 مليون هوية رقمية. يذكر أن من الأرقام التي تحققت من خلال منصة أبشر ونتيجة للتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الالكترونية كان الحفاظ على أكثر من 34 ألف شجرة وتوفير أكثر من 599 مليون ورقة، إضافة إلى التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليار طن متري، وهو ما وفر أكثر من 17.3 مليار ريال سعودي كنتيجة مباشرة لتنفيذ الخدمات الالكترونية من أى مكان دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة لتنفيذ الخدمات.

منصة «أبشر» في عام 2021:

