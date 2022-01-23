أمير مكة يطلع على وضع الاستثمار الصحي بالمنطقة

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واستعرض الأمير خالد الفيصل وضع الاستثمار الصحي في مكة المكرمة والجهود المبذولة في تحفيز الاستثمار الصحي في القطاع الخاص، كونه أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية المملكة 2030.
وتسعى الصحة بشكل مستمر لدعم الاستثمار الصحي الخاص من خلال وضع أطر مناسبة لبناء بيئة اقتصادية تشجع النمو المستدام الذي يشمل التحديث والتطوير المستمر للأنظمة واللوائح المشرعة لقطاع الرعاية الصحية، وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لجذب المستثمرين والشركاء لتعزيز دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة للقطاع الصحي، كما تعمل على أن تكون مشاريع التخصيص ممكنة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية للنظام الصحي.
إلى ذلك قلد أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد رتبته الجديدة.
وهنأ الأمير خالد الفيصل، اللواء الحماد بمناسبة الترقية سائلا الله له التوفيق.
من جهته عبر اللواء الحماد عن شكره لأمير منطقة مكة، مؤكدا أنها ستكون عونا له لخدمة الدين والوطن والقيادة.
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