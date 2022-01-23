شكرا لقرائتكم خبر جمعية ابن باز تقدم إعانة الزواج لـ654 شابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز آل دهام أن برنامج إعانة الزواج من أهم برامج الجمعية الذي يمتد عمره إلى 42 عاما، واستطاعت خلال 23 سنة الماضية تقديم المساعدة إلى 19101 مستفيد، بمبلغ إجمالي يصل إلى 191.010.000مليون ريالا.
وأشار آل دهام إلى أن الجمعية تبنت آلية عمل سريعة بداية عام 2020 م، تقضي بتقديم المساعدة في الشهر التالي لشهر التقديم، مقدما شكره لأمير منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر، على حرصه ودعمه المتواصل للجمعية وبرامجها المتنوعة، وللداعمين لبرنامج إعانة الزواج والبرامج الأخرى وللعاملين في الجمعية الحريصين على خدمة المستفيدين.
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