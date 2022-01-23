شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي الرئيس البرازيلي في وفاة والدته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عزى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، في وفاة والدته.

وقال الملك في برقية عزاء ومواساة «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

كما عزى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، في وفاة والدته.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».