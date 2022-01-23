شكرا لقرائتكم خبر النائب العام يصدر أمرا بالقبض على وافد أعد وكرا لاستغلال عاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر النائب العام الشيخ سعود المعجب أمرا بالقبض على وافد من الجنسية الباكستانية أعد وكرا للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض.

وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام وافد من الجنسية الباكستانية بإعداد وكر للدعارة والاستغلال الجنسي لعدد من العاملات المتغيبات عن منازل كفلائهن في مدينة الرياض، فقد أصدر النائب العام أمرا بالقبض على الجاني وإحالته فورا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وبين أن النيابة العامة ستحيل الجاني للمحكمة المختصة للمطالبة بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص التي تصل إلى السجن مدة 15 سنة أو بغرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، مع تشديد العقوبة عليه طبقا للمادة الرابعة من النظام نفسه.