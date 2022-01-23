شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تايلاند يزور المملكة.. بانكوك تولي أهمية قصوى لتعزيز العلاقات مع الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تأتي زيارة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، هذا الأسبوع إلى المملكة، بدعوة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تأكيدا على عمق العلاقات بين الرياض وبانكوك.

وتدرك الحكومة التايلندية مكانة المملكة عالميا وإقليميا وثقلها السياسي والاقتصادي دوليا، ولذلك أولت أهمية قصوى لتعزيز علاقاتها مع المملكة.

علاقات تاريخية بين البلدين

وترجع العلاقات بين البلدين لعام 1957 ميلادية، ويوجد للمملكة سفارة في بانكوك، وكذلك تايلاند توجد لها سفارة رسمية في العاصمة الرياض.

ويعيش في المملكة الآلاف من التايلانديين وأسرهم، الذين يعملون في العديد من المجالات والتخصصات.

أزمة عام 1989 ميلادية

ومرت العلاقات بين الرياض وبانكوك بأزمة حادة في عام 1989 حين تم قطعها بين البلدين على خلفية مقتل دبلوماسيين سعوديين في بانكوك.

ولكن تم استئناف العلاقات بين البلدين في 10 أكتوبر 2016 على مستوى القائم بالأعمال نتيجة وساطة قام بها رئيس وزراء البحرين الراحل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رحمه الله.

بانكون تأسف لتلك الحوادث

وتقديرا من بانكوك لمكانة الرياض، فقد أعربت الحكومة التايلندية عن أسفها إزاء الحوادث المأساوية التي وقعت لمواطنين سعوديين في تايلند بين العامين 1989 و 1990.

كما أكدت الحكومة التايلاندية، حرصها على بذل الجهود لحل تلك القضايا المتعلقة بتلك الحوادث ورفعها إلى الجهات المختصة في حال ظهور أدلة جديدة وجيهة ذات صلة بها.

المملكة ترحب بموقف تايلاند

بدورها رحبت المملكة بموقف الحكومة التايلاندية، ولكن في الوقت نفسه أكدت تمسكها بحقها في القضايا السابقة المرتبطة بالحوادث المأساوية التي تعرض لها مواطنين سعوديين على الأراضي التايلندية قبل ثلاثة عقود .

في سياق متصل ووفقا للمراقبين فقد برزت العديد من المؤشرات التي تدل على أن هذه الحوادث المؤسفة يقف وراءها قوى معروفة بتصديرها للإرهاب ومعاداة المملكة واستهدافها ومواطنيها دون احترام للقانون الدولي.

زيارة مهمة لرئيس وزراء تايلاند

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، بزيارةً رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء (22 – 23 / 6 / 1443 هـ) الموافق ( 25 – 26 / 1 / 2022م)، وذلك تلبيةً للدعوة الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من حرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل مع جميع الدول حول العالم.

كذلك تأتي هذه الزيارة بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.