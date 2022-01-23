شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 أشخاص كسروا زجاج مركبات وسرقوا ما بها بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على (4) أشخاص مواطن ومقيمين من الجنسية البنجلادشية ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ارتكبوا حوادث جنائية.

وأوضح أن الحوادث تمثلت في كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها والاستيلاء على ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، فيما جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.