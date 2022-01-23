شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. 22 مترشحاً يتنافسون على 10 مقاعد بانتخابات «غرفة أبها» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم وزارة التجارة اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح غد الاثنين عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بأبها للدورة (1443_1447هـ)، التي تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، وفق نظام الغرف التجارية الجديد الذي يعمل على تعزيز الشفافية ورفع كفاءة أداء الغرف.

ويتنافس في انتخابات غرفة أبها 22 مترشحا، منهم مستثمر أجنبي، للفوز بثلثي مقاعد مجلس إدارة الغرفة البالغ عددها 15 مقعداً، فيما عقدت التجارة ممثلة في لجنتي الإشراف والاعتراضات اجتماعا بالمترشحين، تم خلاله استعراض الآليات والضوابط للعملية الانتخابية، والمحظورات التي يتعين على المترشحين تجنبها.

وتؤكد الوزارة على أهمية التزام المترشحين لعضوية الغرفة بالتنافس العادل، ومراعاة التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وحقوق المترشحين الآخرين بما في ذلك عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.

يشار إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد ولائحته التنفيذية نص على الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في الانتخابات والتصويت، وإتاحة خيار التصويت الفردي وتصويت المجموعات لأعضاء مجلس الإدارة.