سكتة قلبية تنهي حياة أب داخل مدرسة ابنه بمكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين استؤنفت الدراسة حضوريا للمرحلة الابتدائية أمس، تعرض ولي أمر أحد الطلاب داخل إحدى المدارس الابتدائية بالعاصمة المقدسة لسكتة قلبية توفي على إثرها في الحال. وتعود التفاصيل بحسب ما علمته الصحيفة إلى أن ولي أمر طالب في الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، قدم إلى مدرسة ابنه من أجل أخذه والعودة به للمنزل، وبمجرد دخول الأب من باب المدرسة، أحس بألم في صدره، فسقط مغشيا عليه في الحال، وحاول وقتها الكادر التعليمي والإداري بالمدرسة إسعافه، ولكن بدون استجابة، ليحملوه بعدها في سيارة أحدهم، لإيصاله إلى أحد المستوصفات الأهلية القريبة من المدرسة، وبالكشف عليه من قبل الأطباء تبين أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستوصف، في المقابل باشرت الجهات الأمنية الحالة والتحقيق في الأمر.



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