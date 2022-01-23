تحرير 524 مخالفة على منشآت تجارية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حررت أمانة المنطقة الشرقية 524 مخالفة على منشآت تجارية خلال الأسبوع الماضي عبر 7459 جولة رقابية وأخرى مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن إغلاق 10 منشآت غير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا وتطبيق «توكلنا»، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتعليمات. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية.



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