تسجيل 4535 إصابة بكورونا وشفاء 5072 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 4535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 5072 حالة للشفاء. وأكدت الوزارة في إحصائية لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 655 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات.





إجمالي الإصابات 652,354



حالات التعافي 599,834



إجمالي الوفيات 8920



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