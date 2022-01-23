8220 جولة رقابية لمتابعة الإجراءات الاحترازية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة، نفذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية خلال اليومين الماضيين 8,220 جولة رقابية. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 72 مخالفة، وإغلاق 32 منشأة مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، وعدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا وغيرها من المخالفات الوقائية.



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