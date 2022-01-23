93 % من السعوديين غيروا مكان تسوقهم بعد الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اضطر نحو 93 % من المواطنين إلى تغيير المتاجر أو العلامات التجارية التي كانوا يتعاملون معها قبل جائحة كورونا فيما ارتفعت نسبة النمو في عدد المستهلكين الذين يتسوقون جميع حاجياتهم الكترونيا، طبقا لما أظهره مسح نشرته ماكنزي اند كومبني بعنوان ثقة المستهلك السعودي خلال أزمة كورونا، مبينا عددا من التغييرات على سلوك المستهلك السعودي خلال الجائحة. يشار إلى أن المسح جمعت بياناته خلال الفترة بين 25 يناير إلى 10 فبراير 2021 م. من نتائج المسح





ما بين 25-40% سيقلصون إنفاقهم على غير الضروريات.



35 % سيستمرون في الشراء من خلال الإنترنت حتى بعد انتهاء الجائحة.



93 % من المستهلكين غيروا المتاجر التي يشترون منها أو العلامات التجارية أو الطريقة التي يتسوقون بها.



المستهلك السعودي الأكثر ثقة بتعافي الاقتصاد بعد الجائحة مقارنة بالمستهلكين في الهند، الصين، أمريكا، المكسيك، البرازيل، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا ، اليابان.



42 % حاولوا إيجاد طرق لتقليل الإنفاق أثناء التسوق.



40 % اختاروا منتجات أقل ثمنا أثناء تسوقهم.



50 - 110 % نسبة النمو في عدد المستهلكين الذين يشترون جميع المشتريات لكل الفئات الكترونيا.



35 % من المستهلكين ازدادت طلباتهم المنزلية من المطاعم.



31 % ازداد طلبهم لأغراض البقالة الكترونيا.



75 % من المستهلكين غيروا المتاجر التي يتسوقون سابقا بحثا عن متجر أقل ازدحاما، يوفر خدمة توصيل، يوفر جميع الحاجيات بمكان واحد.



68 % غيروا المتاجر التي يتسوقون منها سابقا بحثا عن قيمة أفضل مقابل السعر.



40 % من الأسر ذات الدخل المرتفع والذين لديهم أطفال يدرسون عن بعد قللوا من ساعات عملهم للتواجد معهم أثناء دراستهم.



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