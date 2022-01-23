ضبط 28,657 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7979 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ4443، والشرقية بـ3582 مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض: 7979
- المدينة المنورة: 4443
- الشرقية: 3582
- مكة المكرمة: 2788
- القصيم: 2037
- حائل: 1496
- جازان: 1306
- الجوف: 1205
- تبوك: 996
- الباحة: 813
- عسير: 738
- الحدود الشمالية: 737
- نجران: 537
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