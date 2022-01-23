ضبط 28,657 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 28,657 مخالفة خلال أسبوع، وذلك للفترة من 13 / 6 / 1443هـ حتى 19 / 6 / 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7979 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ4443، والشرقية بـ3582 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق:





الرياض: 7979



المدينة المنورة: 4443



الشرقية: 3582



مكة المكرمة: 2788



القصيم: 2037



حائل: 1496



جازان: 1306



الجوف: 1205



تبوك: 996



الباحة: 813



عسير: 738



الحدود الشمالية: 737



نجران: 537



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