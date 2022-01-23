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ضبط 28,657 مخالفة لتدابير كورونا الوقائية خلال أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 28,657 مخالفة خلال أسبوع، وذلك للفترة من 13 / 6 / 1443هـ حتى 19 / 6 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ7979 مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ4443، والشرقية بـ3582 مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:


  • الرياض: 7979
  • المدينة المنورة: 4443
  • الشرقية: 3582
  • مكة المكرمة: 2788
  • القصيم: 2037
  • حائل: 1496
  • جازان: 1306
  • الجوف: 1205
  • تبوك: 996
  • الباحة: 813
  • عسير: 738
  • الحدود الشمالية: 737
  • نجران: 537

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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