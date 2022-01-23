مسيرة 40 عاما تروي القصة الطويلة لاختراع لقاح «كوفيد-19 »

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الطريق الطويل للقاحات:
الثمانينات
بدأ الدكتور كوليس وفريقه بدراسة عمل الدهون
التسعينات
الدكتورة كاريكو درست RNA لاستخدامها في الطب.
1995
بدأ الدكتور كوليس وفريقه باستخدام الجسيمات الثانوية الدهنية في الطب وهي جسيمات من المادة يتراوح قطرها ما بين 1- 100 نانومتر تشكل الجسيمات الثانوية الدهنية فقاعة واقية حول الدواء بحيث يمكن توصيلها إلى الخلايا بأمان وفاعلية.
2005
والدكتور وايزمان إلى كيفية جعل RNA الاصطناعي آمنا للحقن في الخلايا، حيث تعتبر هذه خطوة كبيرة لتطوير الأدوية القائمة على RNA .
2010
بدأ الدكتور كوليس فريقه العمل مع الدكتور وايزمان والدكتورة كاريكو على اللقاحات التي يمكن أن تستخدم جزيئات mRNA الثانوية الدهنية.
2020
بعد عقود من البحث والابتكار جرى تطوير لقاح )كوفيد 19 -( باستخدام الجزيئات الثانوية التي تلف mRNA مثل الفقاعة مما يسمح بدخوله إلى الخلايا. بمجرد دخو له في الخلية يتم ترجمة رسالة mRNA إلى بروتينات ويتم بعد ذلك تهيئة الجهازالمناعي للتعرف على البروتين المطلوب.
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