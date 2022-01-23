بدءا من 1 فبراير .. تطبيق إجراءات احترازية محدثة في أماكن العمل

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل وذلك بدءا من 1 فبراير 2022 مؤكدة أن تلقي الجرعة التنشيطية يعتبر شرطا لاستمرار ظهور حالة "محصن" في تطبيق "توكلنا" لكل من مضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

وأضافت الوزارة أنه على منشآت القطاعين العام والخاص الاكتفاء بالتحقق من حالة التحصين والحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" فقط وعدم طلب أي فحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة أو فرض إجراءات إضافية، وكذلك التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتأكد من حالة العاملين في تطبيق توكلنا عند الدخول.