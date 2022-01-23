وأضافت الوزارة أنه على منشآت القطاعين العام والخاص الاكتفاء بالتحقق من حالة التحصين والحالة الصحية في تطبيق "توكلنا" فقط وعدم طلب أي فحوصات خارج البروتوكولات المعتمدة أو فرض إجراءات إضافية، وكذلك التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أماكن العمل من خلال ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي والتأكد من حالة العاملين في تطبيق توكلنا عند الدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر بدءا من 1 فبراير .. تطبيق إجراءات احترازية محدثة في أماكن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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