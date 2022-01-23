إنفاذا لأمر خادم الحرمين.. وزير الخارجية يسلّم العثيمين وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، سلّم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية نظير ما قام به من جهود في تعزيز العمل الإسلامي المشترك في العديد من المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله للأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.

وثمن وزير الخارجية جهود العثيمين في خدمة قضايا الأمة الإسلامية على الأصعدة كافة، معبرًا عن تمنياته له بالمزيد من التوفيق والسداد.