جاء ذلك خلال استقباله للأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم.
وثمن وزير الخارجية جهود العثيمين في خدمة قضايا الأمة الإسلامية على الأصعدة كافة، معبرًا عن تمنياته له بالمزيد من التوفيق والسداد.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفاذا لأمر خادم الحرمين.. وزير الخارجية يسلّم العثيمين وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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