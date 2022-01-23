الفيصل يستقبل مدير صحة مكة تزامنا مع عودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير.

واستمع الفيصل إلى شرح مفصل عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام والدور الوقائي والتوعوي والرقابي للصحة في متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات والتنسيق المشترك بين الصحة في مكة وتعليم المنطقة تزامناً مع العودة الحضورية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال من أجل العودة الآمنة واستكمال للتحصينات.

واطلع الأمير خالد الفيصل على وضع الاستثمار الصحي في مكة المكرمة والجهود المبذولة في تحفيز الاستثمار الصحي في القطاع الخاص كونه أحد أهم مجالات الاستثمار في رؤية المملكة 2030.

وتسعى "الصحة" بشكل مستمر لدعم الاستثمار الصحي الخاص من خلال وضع أطر مناسبة لبناء بيئة اقتصادية تشجع النمو المستدام الذي يشمل التحديث والتطوير المستمر للأنظمة واللوائح المشرعة لقطاع الرعاية الصحية، وتسهيل الاجراءات وتوفير الدعم اللازم لجذب المستثمرين والشركاء لتعزيز دورهم في تحقيق الأهداف المنشودة للقطاع الصحي، فيما تعمل "الصحة" على أن تكون مشاريع التخصيص ممكنة لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية للنظام الصحي.

في سياق مختلف، قلّد الأمير خالد الفيصل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة اللواء فهد الحماد رتبته الجديدة، وهنأه بمناسبة الترقية، فيما عبّر اللواء الحماد عن شكره وتقدير لأمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدًا أنها ستكون عونا له لخدمة الدين والوطن والقيادة.