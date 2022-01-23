شكرا لقرائتكم خبر عن تمتهن التسول.. «الموارد البشرية» تكشف حقيقة أسرة الـ 13 فرداً بالرياض عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن فريقا متخصصا من وحدة الحماية الاجتماعية بمدينة الرياض باشر حالة الأسرة المكونة من (13) فردا وتسكن في مبنى قيد الإنشاء.

وذكرت أنه تبين لهم وجود بلاغات سابقة على الأسرة بشأن امتهانهم للتسول، كما أن الأسرة تملك منزلا في منطقة أخرى، وهي إحدى الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومعاش التقاعد، إضافة إلى أن بعض أبناء الأسرة موظفين ومازالوا على رأس العمل، وقد سبق أن قدمت لهم الوزارة كافة الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الملائمة لظروفهم.

كما تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجهات المختصة على استكمال الإجراءات النظامية بحق رب الأسرة، وذلك لاستغلاله الأطفال وحرمانهم من الرعاية اللازمة، لافتة إلى أنها ستقدم كافة جوانب الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للمعالين.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى تحري الدقة في نقل المعلومات، والحصول عليها من المصادر الرسمية، والإبلاغ عن الحالات التي تمارس التسول عبر القنوات الرسمية، وذلك التزاما بما نصت عليه المادة الثانية من نظام مكافحة التسول التي تحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته.