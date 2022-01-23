شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 251 ألف مخالفة وإغلاق 3314 منشأة بجدة خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي 510,918 جولة ميدانية في نطاق 19 بلدية فرعية، شملت: رصد مخالفات الأسواق التجارية، ونظام البناء، والإجراءات الاحترازية، بالإضافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري، أن التقرير السنوي لعام 2021م للرقابة على الأسواق التجارية سجل 256,270 جولة ميدانية نتج عنها رصد أكثر من 251 ألف مخالفة، وإغلاق 3,314 منشأة تمارس أنشطتها دون تراخيص، كما جرى سحب 18.685 عينة.

ولفت المطيري إلى أن جهود متابعة الإجراءات الاحترازية أظهرت ارتفاع نسبة امتثال المنشآت التجارية لأكثر من 99%، حيث نفذت البلديات الفرعية خلال العام الماضي 168,930 جولة ميدانية, ورصدت 5,052 مخالفة للإجراءات الوقائية، كما أسفرت جهود الرقابة على نظام البناء عن تنفيذ 20,981 جولة.

وبيَّن وكيل البلديات الفرعية، أن أعمال الرقابة على نظام البناء نتج عنها تنفيذ 20,981 جولة، مشيرًا إلى أن الجهود الميدانية في رصد ومعالجة الظواهر السلبية شملت متابعة السيارات الخربة، حيث نُفِّذت 57,884 جولة, ورُفِعت 15,514 مركبة مهملة، بالإضافة لتسجيل 6,113 مخالفة على الناقلات.

وتتابع أمانة جدة الظواهر السلبية في تعقب الباعة الجائلين بـ620 جولة، ورصدت 299 مخالفة. فيما شملت الأعمال الميدانية متابعة محطات الوقود بـ120 جولة رقابية. فيما سجل التقرير السنوي إصدار 59,762 رخصة تجارية، وتجديد 88,911 رخصة. كما بلغ إجمالي الشهادات الصحية 108,625 ما بين إصدار جديد وتجديد.

وشددت أمانة جدة استمرار جهودها الرقابية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات للحد من المخالفات البلدية، وإزالة التعديات والظواهر السلبية بكل أشكالها، عبر جولات ميدانية داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.