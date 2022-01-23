شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن» يوقع عقد مشروع إعادة تأهيل طريق «عقبة هيجة العبد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تأهيل الطريق يشكل أهمية حيوية لـ4000,000 مستفيد

- يعد شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى

- يوفر المشروع 210 فرصة عمل كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عقد مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد بطول 8,7 كم والذي يشكل أهمية حيوية لـ4000,000 مستفيد، حيث يعد شرياناً رئيساً بين محافظة تعز والمحافظات الأخرى، للحد من مخاطر الطريق وإنهاء المعاناة اليومية لعابريه، وامتداداً لدعم البرنامج للأشقاء اليمنيين في مختلف القطاعات.

ويهدف مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة هيجة العبد الى إصلاح الأضرار والانهيارات الجزئية فيه، لرفع كفاءة السلامة المرورية، والحد من الحوادث على الطريق، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع، وتحقيق التنقل الآمن لعابريه.

ويوفر المشروع 210 فرصة عمل، كما يخدم الطريق عدة قطاعات مختلفة منها الاقتصادية والخدمية والتعليمية، ويأتي هذا المشروع الهام في ظل المعاناة اليومية لسالكي الطريق جراء الانهيارات الجانبية للطريق، وضعف تصريف مياه الأمطار فيه، وكذلك زوال طبقات الإسفلت وترديها.

ويفتقر طريق عقبة هيجة العبد - الذي يبلغ ارتفاعه 3 الاف متر مربع عن سطح البحر - إلى عناصر السلامة المرورية، مثل الحواجز الخرسانية لحماية المركبات وانهيار لأجزاء من طبقات الرصف للطريق، ووجود انهيارات صخرية، والحاجة لإعادة تأهيل قنوات تصريف المياه لمنع اختراق المياه لطبقات الرصف للطريق، والذي يؤدي لانهياره وإضافة عوامل السلامة الأخرى من علامات إرشادية وتحذيرية.

ومما يجدر ذكره أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم 204 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.