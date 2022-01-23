شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية» تناقش غداً قضايا «الوقف» بمؤتمر أمريكا اللاتينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يوم غد، في المؤتمر السنوي الافتراضي الرابع والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بالبرازيل بعنوان "الوقف ودوره في خدمة الجاليات المسلمة", يومَي 24 و25 من يناير 2022م، تحت رعاية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمشاركة عدد من العلماء والأكاديميين وطلبة العلم من دول عدة، ويسلط الضوء على المسائل المهمة المتعلقة بالوقف وفق محاور الملتقى الأربعة.

ويلقي الدكتور آل الشيخ، الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من الأمناء ورؤساء الجمعيات وسفراء الدول العربية والإسلامية، ودور الفتوى بعدد من الدول.

وسيناقش المؤتمر في جلساته، عددًا من المحاور: مفهوم الوقف وأنواعه وشروطه، ومجالات الوقف وأهدافه وأهميته بالنسبة للأقليات المسلمة، والوقف من منظور قانوني، ونماذج تاريخية ومعاصرة من الوقف، وأسباب ضعف الوقف في العصر الحاضر وسبل تفعيله لدى الأقليات المسلمة.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتأكيداً على مكانتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز رسالته القائمة على الوسطية والاعتدال، وإيضاح ما تقوم به من أعمال تخدم المسلمين بالعالم.